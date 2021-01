Firenze – Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria che ricorda le vittime dell’Olocausto. Il Comune di Firenze, nonostante questo momento complicato di emergenza sanitaria da covid-19, ha organizzato un ricco calendario di iniziative per commemorare questo giorno così importante. Le iniziative coinvolgeranno direttamente gli Amministratori comunali, in consiglio comunale e in vari incontri streaming; i Quartieri che proporranno incontri streaming e la visione di video; le Biblioteche comunali con bibliografie tematiche, proposte di letture in digitale su DigiToscana MediaLibraryOnLine e alcuni incontri streaming. Ecco il calendario:

Iniziative dell’Assessorato alla cultura della memoria

Tre incontri in streaming sul Canale YouTube del Comune di Firenze.

– Venerdì 22 gennaio (alle 15) l’appuntamento Memoria e Legalità. Un confronto tra rappresentanti istituzionali, del terzo settore e del mondo economico e produttivo.

– Martedì 26 gennaio (alle 15) l’appuntamento sul tema “Fede, Dialogo e Memoria”. Le Confessioni Religiose si confronteranno sul tema della memoria.

– Venerdì 29 gennaio (alle 15) sarà invece dedicato a Memoria, Territorio e Impegno. Confronto tra amministratori in collaborazione con ANED e ANPI.

– Mercoledì 27 gennaio alle 11 si terrà la cerimonia commemorativa della Giornata della Memoria al Memoriale di Auschwitz (ex 3) in viale Giannotti. Evento in presenza per un numero limitato di invitati (secondo le norme covid) e collegamento pubblico tramite diretta streaming sul Canale YouTube del Comune di Firenze.

– Mercoledì 27 gennaio alle 12.30 intitolazione Largo Vincenzo Giudice in viale Strozzi angolo via Valfonda in collaborazione con il corpo della Guardia di Finanza.

Canale Youtube del Comune di Firenze: https://www.youtube.com/channel/UC8bNC4BIbHHu0XDV5vnZCJg

Iniziative del Consiglio comunale:

– Lunedì 25 gennaio, all’interno del consiglio comunale di lunedì 25 gennaio (alle 16), interverrà la maestra di pianoforte Sofia Tapinassi che ha lavorato al progetto “Lasciammo il campo cantando” sulla divulgazione delle attività musicali nel campo di concentramento di Theresienstadt. Interverrà anche la vice presidente dell’Aned Sara Burberi. A seguire ci saranno gli interventi dei consiglieri.

– Mercoledì 27 gennaio, alle 17, in diretta streaming sul canale Youtube si terrà la tavola rotonda dal titolo “Dalla Shoah negata al Porrajmos dimenticato: i prodotti dell’odio”. Interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della comunità scientifica e universitaria, delle confessioni religiose.