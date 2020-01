Roma –In occasione del “Giorno della memoria” stamani venerdi a Roma alla Camera dei deputati a Montecitorio (Sala della Regina) è stato organizzato un evento, con la collaborazione del Museo Gino Bartali di Firenze, e il Museo della memoria di Assisi, per ricordare il campione fiorentino “Gino Bartali campione giusto”.

E’ stata ricostruita la storia di Bartali nel ruolo di postino in favore degli ebrei. Bartali partiva in bicicletta da Firenze (era in contatto continuo con Elia Della Costa Cardinale del capoluogo toscano) vestito da corridore (come quando si allenava per sfruttare la sua popolarità in caso, strada facendo, eventuali controlli) con dentro i tubi della sua bici documenti falsi.

Pedalava fino ad Assisi per consegnare quei documenti agli ebrei nascosti in un convento di suore ad Assisi. Con quei documenti qualche centinaio di ebrei sfuggirono alla cattura dei nazifascisti.

Verrà anche allestita una mostra alla Camera dei deputati nel corridoio dei busti (ingresso da piazza Parlamento,25). Tra il materiale esposto anche la bicicletta con la quale Bartali vinse nel 1948 il suo secondo Giro di Francia). La mostra potrà essere visitata da lunedi 27 a venerdi 31 gennaio dalle ore 10 alle ore 18.