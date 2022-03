Empoli – Un giovane di vent’anni, di origini somale, è stato ritrovato cadavere in un container per la raccolta differenziata della carta, a Empoli. A fare la macabra scoperta, un addetto allo smistamento della carta della raccolta differenziata. Le spoglie mortali del giovane somalo si trovavano all’interno del container che in quel momento stava sollevando per svuotarlo, stamattina, verso le 10.30, in un’azienda cartaria di Empoli. Secondo le prime notizie, in base alle prime ispezioni medico-legali, il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento. Il container con la carta da smistare era arrivato con un camion dal grosso comune dell’hinterland fiorentino. L’addetto ha azionato la gru come era solito fare, ma a un certo punto tra il materiale di scarto ha visto l’uomo e si è subito reso conto che era senza vita. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia empolese e i colleghi del Nucleo Investigativo di Firenze che hanno istruito le indagini, insieme agli operatori del 118. Ma per il giovane somalo non c’era più niente da fare.

Lo svuotamento del container, spiegano i carabinieri, avviene con una gru dotata di braccio meccanico e pinza, per cui non si può escludere che il giovane sia stato colpito e ucciso proprio dal movimento della gru. Il cadavere non avrebbe segni di lesioni a eccezione di una ferita sulla fronte, che potrebbe esser stata provocata proprio dal braccio meccanico dell’elevatore. Una delle ipotesi al vaglio in queste ore degli inquirenti è che il 20enne si sia addormentato dentro un cassonetto della carta e che non si sia risvegliato quando c’è stato lo svuotamento a causa di un malore. Sul corpo dello sventurato giovane è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno, il Pm Antonino Nastasi.