San Casciano Val di Pesa – Era molto conosciuta, Sara Bartoli, la giovane runner (30 anni) che è stata travolta e uccisa da un’auto ieri sera, sulla via Grevigiana sp 92, mentre faceva jogging. L’incidente è avvenuto verso le 19.30, sulla strada da San Casciano verso Mercatale, all’altezza del Tondo alle Corti. L’auto che ha investito frontalmente la giovane era condotta da un 38enne della zona. Niente da fare per il personale del 118, che ha provato inutilmente a salvarle la vita. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Sara Bartoli era originaria di Mercatale, dove viveva. La ragazza era molto conosciuta e stimata anche per la sua attività sportiva, iniziata fin dall’infanzia. Partecipava a competizioni di Ocr, gare su percorsi a ostacoli, spesso nel fango, particolarmente impegnative e molto seguite in tutta Europa. Sul luogo del sinistro si sono recati anche i crabinieri, per gli accertamenti del caso. Tantissimi i saluti e i rciordi commossi degli amici sulla sua pagina Fb. Il sindaco

na ragazza di 30 anni, Sara Bartoli, è morta ieri sera travolta da un’auto mentre faceva jogging, sulla via Grevigiana sp 92. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 19:30, mentre la giovane stava percorrendo la strada da San Casciano verso Mercatale, di cui era originaria e dove viveva. E’ stata investita all’altezza del Tondo alle Corti.

L’auto era condotta da un 38enne della zona, che ha investito la giovane frontalmente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani, la 30enne è morta per le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso. Il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, ha ha annullato per lutto la festa per l’anniversario della Liberazione del paese che avrebbe dovuto tenersi ieri sera.