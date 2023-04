FIRENZE – Giovedì 20 aprile 2023, alle ore 17, la libreria L’Ora blu di viale dei Mille 27r, a Firenze, ospita la presentazione di “Variopinti colori su Firenze” (Edizioni Helicon), raccolta di poesie di Claudio Comini. A quattro anni di distanza dal successo di “Crepuscoli su Firenze”, il noto poeta lariano torna a omaggiare la città del giglio, da lui amata e frequentata.

Comini si lascia ispirare e suggestionare ancora una volta dalla culla del Rinascimento. Il lettore viene così guidato alla scoperta degli angoli idilliaci del centro storico attraverso i colori, i profumi e i sapori fiorentini, filtrati dalla delicatezza del poeta.

“Il fascino antico del giardino di Boboli, le musiche celestiali di Santa Maria Novella, la luce del Duomo, l’emozione che ancora suscita Piazza della Signoria dove fa bella mostra di sé un bianco destriero alla guida di un calesse – scrive Cristiana Vettori nella nota introduttiva. – Non sono immagini di cartolina, perché Comini infonde nelle liriche il soffio della sua sapienza poetica e della sua umana sensibilità”.

Nel corso della sua carriera trentennale, il poeta nativo di Luino (CO) ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, è stato inserito in varie antologie a supporto scolastico e le sue opere letterarie sono state tradotte in varie lingue. Alcune poesie sono oggi custodite in prestigiose biblioteche pubbliche e negli archivi storici del Quirinale, della Santa Sede e di Lugano.

Nel corso del pomeriggio letterario interverranno i critici letterari Giuseppe Paoli e Cristiana Vettori, che assieme alla silloge di Comini parleranno anche del libro per bambini “Nei pensieri di VI” di Michela Angeloni e del romanzo “Sul sentiero parallelo” di Lorenzo Rosati, anch’essi pubblicati da Edizioni Helicon. Ingresso gratuito.

www.edizionihelicon.it

(nella foto il poeta Claudio Comini)