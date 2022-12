AREZZO – Giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 18, in via Lorenzetti 64-66, ad Arezzo, verrà inaugurata Andrea Torelli Artecontemporanea. A tutti coloro che interverranno all’apertura ufficiale della nuova galleria d’arte verrà offerto un aperitivo.

Nel corso del vernissage il giornalista culturale Marco Botti presenterà al pubblico l’arte di Andrea Torelli e il suo progetto espositivo permanente.

LA GALLERIA

Andrea Torelli Artecontemporanea è il nuovo spazio dedicato alle opere dell’artista toscano, da anni presente nel mercato nazionale e all’estero con un linguaggio eclettico e distintivo, sempre più apprezzato dalla critica e dai collezionisti. Da qui l’idea di aprire ad Arezzo, nel cuore del quartiere Giotto, una galleria dove poter accogliere chiunque voglia connettersi e confrontarsi con la sua arte.

Andrea Torelli è nato ad Arezzo, città dove vive e lavora. Fin da piccolo è affascinato dal mondo delle arti visive, dal design e dall’architettura. Quando l’artista dipinge è spinto da un’energia istintiva con cui sintetizza e concretizza il suo mondo interiore e ciò che lo circonda. Sono suggestioni spontanee, impulsi comunicativi con cui Torelli condivide le proprie emozioni con l’osservatore.

Il suo estro creativo emerge sia nella ritrattistica e nella reinterpretazione in chiave pop di personaggi iconici del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura di massa, sia nella serie “Arte in espansione”, in cui Torelli porta avanti una ricerca sul colore, le forme e la materia che sfocia nell’astrazione e in opere tridimensionali retroilluminate che diventano oggetti di design originali.

Una galleria, quella di Andrea Torelli Artecontemporanea, pronta ad accogliere chiunque abbia il desiderio di tuffarsi in un universo artistico in cui non esistono limiti alla fantasia e alla creatività.

www.andreatorelliartecontemporanea.it