Firenze – Giro d’Italia in Toscana, il sindaco Dario Nardella esprime la sua soddisfazione. “Sono felice che il Giro d’Italia torni sulle nostre strade – ha dichiarato – la tappa che da Siena porta a Bagno di Romagna collega idealmente i due versanti dell’Appennino, per poi arrivare a Ravenna, in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri”.

Un legame con il giro più famoso che si rinsalda anche nel nome di Gino Bartali, cui è dedicata la tappa, oltre all’omaggio ad Alfredo Martini, altro grande protagonista toscano del mondo del ciclismo. “E’ motivo di ulteriore gioia il fatto che la dodicesima tappa del Giro venga chiamata “Tappa Bartali” e che tocchi due località della nostra città metropolitana, in omaggio a due straordinari ciclisti: Ponte a Ema per Gino Bartali e Sesto Fiorentino per Alfredo Martini, nel centenario della sua nascita, che abbiamo celebrato pochi giorni fa. Oltre a questi notevoli motivi simbolici, il passaggio della carovana rosa nel nostro territorio è un’occasione per ripartire dallo sport come volano di ripresa turistica, economica e sociale”.