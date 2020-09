Firenze – Mercoledì 16 settembre il Giro della Toscana a Pontedera e giovedì la Coppa Sabatini a Peccioli di Pisa. Due classiche, ricche di storia, del ciclismo toscano. Due fondamentali occasioni per Davide Cassani. Il commissario tecnico attende dalla “due giorni” in Valdera dei segnali capaci di dissipare almeno alcuni dei tanti dubbi che ancoralo condizionano le scelte.

Cassani ha tutte le ragioni ad avere ancora tanti dubbi a pochi giorni da mondiali fissati, appunto, il 27 ad Imola. I professionisti italiani in questo strano 2020 presentano un bilancio disastroso. Al loro attivo l’inevitabile campionato nazionale (primo Nizzolo) e la breve cronometro della Tirreno Adriatico con Filippo Ganna, una giovane promessa che Cassani ai mondiali utilizzerà nella prova a cronometro. In un quadro così indecifrabile la Toscana avanza la candidatura di alcuni corridori tra i quali Bettiol, Ulissi, Visconti.

Intanto Cassani ha varato una pattuglia di giovani da schierare o la maglia azzurra sia al Giro della Toscana che alla Coppa Sabatini. Tra i prescelti Marco Murgano della “Petroli Firenze Hopplà” e Marco Tizzo del Team Amore e Vita Prodir di Lunata di Lucca..

A queste due preomondiali in Toscana è presenta anche la squadra toscana Team Vivi Zebu”con sede a San Baronto di Pistoia con i corridori Lorenzo Rota, per l’occasione capitano (Giovanni Visconti correrà solo la Coppa Sabatini a Peccioli) Manuel Bongiorno, Marco Frapposti, James Mitri, Veljko Stojnic, Leonardo Tortomasi ed Edoardo Zanini.

Il Giro della Toscana. A Pontedera. Ritrovo ore 10,30 in Piazza Martiri della Libertà); il via ai 152 corridori, di 22 società, dal Viale dell’Industra). Pontedera, Ponsacco, Chianni, La Sterza, Lajatico, Palaia, Peccioli, Pontedera, an Pietro in Belvedere, Capannoli, Peccioli, Pontedera km. 182. Diretta su Raisport.