Firenze – È uscita la nuova guida della Comunità Sant’Egidio per i senza fissa dimora `Dove dormire mangiare lavarsi´, dedicata a Firenze. La presentazione si è tenuta ieri presso l’auditorium della Fondazione Cr Firenze. La guida 2023 è rivolta a quanti sono in stato di necessità, ma anche a operatori e volontari alla ricerca di informazioni utili sui servizi che si possono trovare a Firenze.

La guida è anche una vera e propria fotografia di una città sotto la sua superficie, che dà contezza di un’anima storicamente capace di guardare verso ferite forti, bisogni, vite di disagio. Così si prospetta un percorso che si snoda fra gli indirizzi della solidarietå. 12 le parrocchie che fanno distribuzioni per strada ogni sera, 10 le mense allestite da Caritas, associazioni e parrocchie, 14 i luoghi dove dormire e 10 i centri di orientamento sanitario e nove di orientamento legale, tutti gratuiti. E ancora, 19 i centri per la distribuzione di vestiti, 30 quelli per le distribuzioni alimentari, 42 i punti di ascolto. Sono invece 17 i servizi rivolti all’assistenza per la gravidanza e a donne con bambini, 11 per donne in difficoltà, 14 per detenuti ed ex detenuti. Sono quattro i servizi di microcredito e 10 i centri antiusura (in Toscana).

Inoltre, sulla guida di trovano i 30 centri per le dipendenze da droghe, alcool e gioco d’azzardo sia pubblici che privati, e i 15 centri di orientamento al lavoro (pubblici e privati, oltre a cinque associazioni che aiutano per la ricerca della casa.

Ci sono anche 19 scuole di italiano che consentano alfabettizzazione e inclusione per i nuovi europei, piccoli e adulti. La guida di Sant’Egidio presenta inoltre, informazioni su servizi sociali e anagrafici, tribunali, documenti, assistenza sanitaria, pensioni.

Fra gli intervenuti alla presentazione, Serena Fabbrini (Comunità di Sant’Egidio), don Marco Zanobini (chiesa dei Santi Fiorentini), il dottor Guido Guidoni, direttore dell’Unità funzionale complessa dipendenze della Zona fiorentina nord-ovest, e Michele Minicucci che, per il Comune di Firenze, ha portato il saluto dell’assessore al welfare Sara Funaro.