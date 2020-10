Firenze – Rimpastone per la giunta fiorentina, la composizione della squadra è cosa fatta. La comunicazione ufficiale della nuova giunta (ricordiamo che la vicesindaca uscente Cristina giachi e l’assssore alla casa Andrea Vannucci sono stati eletti in consiglio regionale) verrà tenuta dal sindaco Dario Nardella nel consiglio comunale di lunedì. Due le nuove entrate, Benedetta Albanese e Elisabetta Meucci. La giunta risulta composta da 5 donne e 5 uomini. A sorpresa si confermano le voci che davano Alessia Bettini in dirittura d’arrivo per il ruolo di vicesindaca, ruolo che fino a qualche giorno fa sembrava saldamente in mano a Meucci, frutto di un accordo delle ultime ore fra Pd e Italia Viva. Inportanti le deleghe in carico a Titta Meucci, che vede l’attribuzione di Università e ricerca, protezione civile, avvocatura, anagrafe, lavori pubblici. Interessante anche la nuova divisione che emerge fra casa e welfare, che erano state riunificate in un unico assessorato con Andrea Vannucci, con conseguente unificazione anche degli uffici competenti, un dato che potrebbe anche far pensare a un ritorno “all’antico”, ovvero a una nuova differenziazione fra casa e sociale.

Di seguito, la squadra:

Dario Nardella – Sindaco Attuazione del programma, pianificazione strategica, sanità, rapporti con la UE

Alessia Bettini – Vicesindaco Partecipazione, beni comuni, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro

Benedetta Albanese – Casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità, sicurezza urbana

Cecilia Del Re -Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi, coordinamento progetti Recovery Plan, smart city, piano gestione Unesco

Sara Funaro – Educazione e welfare

Federico Gianassi Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana

Stefano Giorgetti – Grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, Polizia Municipale

Cosimo Guccione – Sport, politiche giovanili, città della notte, terzo settore, immigrazione, lotta alla solitudine

Alessandro Martini – Organizzazione e personale, patrimonio non abitativo, efficienza amministrativa, quartieri, rapporti con la Città Metropolitana, progetto Grande Firenze, rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria e della legalità, toponomastica

Elisabetta Meucci – Università e ricerca, protezione civile, avvocatura, anagrafe, lavori pubblici

Tommaso Sacchi – Cultura, moda, design e relazioni internazionali

Inoltre il sindaco lunedì presenterà all’assemblea quattro nuovi consiglieri speciali:

Nicola Armentano: Coordinatore Conferenza permanente sulla salute dell’area fiorentina

Mimma Dardano: Lotta alle dipendenze, corretti stili di vita, nuove povertà post-COVID

Enrico Conti: Statistica

Michele Pierguidi: Tradizioni popolari