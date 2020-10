Firenze – Riceviamo e pubblichiamo l’appello che un gruppo di cittadini e cittadine hanno rivolto al neo-presidente della Toscana Eugenio Giani perché nomini una giunta paritaria: quattro uomini e quattro donne.

La politica è anche passaparola tra singoli cittadini e cittadine che all’improvviso si ritrovano a condividere un’idea. Ieri sera, dopo la lettura dell’ennesimo articolo sulle dinamiche che stanno portando alla formazione della giunta, un gruppo di cittadini e cittadine (professionisti, docenti universitari, operatori e operatrici del servizio pubblico, insegnanti, rappresentanti nelle istituzioni, ecc.) alcuni e alcune con le loro organizzazioni, hanno sentito l’urgenza di rivolgere al Presidente Giani un appello, che qui pubblichiamo e che resta aperto alla sottoscrizione di tutti e tutte.

A Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana.

In questi giorni, le cronache politiche ci raccontano del faticoso percorso che porterà alla costituzione della nuova giunta, la giunta che guiderà con lei la nostra regione nei prossimi cinque anni. Avere donne ai posti di guida è importante.

Sappiamo che lei ne è consapevole, come dichiarò a Tirrenia durante l’incontro con la Conferenza delle donne democratiche. E tante volte riportato come Sue dichiarazioni alla stampa. Avendola sostenuta con convinzione Le chiediamo quindi di sostenere la democrazia paritaria. Le donne in Toscana sono il 51%della popolazione e con questa proporzione le chiediamo di essere rappresentate.

8 saranno i componenti, che 4 siano donne.

Esiste poi la governance del Consiglio, chiediamo che le donne siano presenti in modo paritario nella presidenza delle Commissioni e come vicesegretari. Ci sono competenze da valorizzare.

È una richiesta basica quasi, come ricordarsi le chiavi di casa. Come affermato anche dal premier Conte, questo è il momento per segnare un cambio di passo.

La pandemia ha portato in evidenza drammatiche criticità, una di queste è la scarsa rappresentanza delle donne nei luoghi di potere istituzionali, un’altra il basso livello di occupazione femminile, tra i più bassi d’Europa.

Le chiediamo di fare in modo che il governo della Toscana sia una responsabilità condivisa in modo paritario tra uomini e donne.

Nosotras

Donne democratiche Firenze metropolitano

Associazione Artemisia

Impronte di un altro genere

Istituto Gramsci Toscano

Coordinamento Donne CGIL Firenze

CAM – Centro aiuto uomini maltrattanti

Il gomitolo perduto onlus

Isabella Mancini

Francesca Torricelli

Donata Bianchi

Francesca Rampinelli

Gabriella Bellucci

Sandra Baragli

Susanna Agostini

Tania Cintelli

Mirna Migliorini

Corinna Micheli

Paola Goldoni

Gea Volpe

Anna Mugellini

Angela Scaglione

Alessandra Mazzi

Annalisa Massari

Silvia Rusich

Patrizia Ermini

Rosanna Pilotti

Paola Lucarini

Irene Micali

Doriana Fallo

Manola Biggeri

Valentina Cerrini

Erika Bernacchi

Sandra Maggi

Angela Protesti

Luisella Papalini

Ottavia Meazzini

Sandra Cavicchioli

Tania Valerioti

Patrizia Faustini

Simonetta Vannucci

Maria Antonia Pata

Patrizia Mondini

Cristina Pagani

Tiziana Tempesti

Angela Cappelletti

Sara Ambra

Francesca Bertini

Annamaria Di Giovanni

Mariateresa Lucarini

Teresa Pasqui

Stefania Lombardo

Chiara Minozzi

Carla Moretti

Arianna Grilli

Oriella Ferrini

Martina Masi

Gioia Lenzi

Alice Nardi

Silvana Pezzati

Adele Bartolini

Manuela Poggerini

Vittoria Franco

Patrizia Garuglieri

Maria Benedetta Garuglieri

Stefania Caliò

Corinna Pugi

Maria Impallomeni

Donatella Pecori

Maria Amalia Luque Aedo

Paola Nocentini

Patrizia Bonanni

Mirella Perondi

Annalisa Maggi

Elda Padalino

Edy Bolognesi

Sandra Cosi

Cristina Poggesi

Daniela Borselli

Anna Giorgiantonio

Irene Parlagreco

Silvana Torniai

Annalisa Tonarelli

Lucia Bollea

Marta Casoli

Patricia Bettini

Anna Maria Lunghi

Pietrina Conti

Barbara Cagnacci

Biagina Benelli

Adriana Favilla

Chiara Molducci

Emanuela Secci

Giuseppina Berio

Sandra Landi

Franca Manetti

Graziella Ristori

Anna Rotellini

Lucia Miligi

Valeria Dubini

Claudia Livi

Cristina Fabbri

Maria Teresa Stefani

Isabelle Chabot

Bruna Bocchini Camaiani

Beatrice Barbieri

Giovanna Lori

Ernestina Pellegrini

Cecilia Tosques

Angela Gatti Pellegrini

Irene Padovani

Alessandra Madiai

Elisabetta Vezzosi

Sonia Elisi

Lisa Francovich

Laura Innocenti

Anna Scalabrini

Mirva Fiorini

Gloria Cavrero

Tiziana Mammoliti

Valentina Romeo

Nicoletta Leo

Carla Fumi

Francesca Lazzeri

Elena Cherubini

Pina Angela De Vincenti

Marina Baretta

Elisabetta Fantechi

Marzia Martelli

Loredana Ferrara

Manuela Periccioli

Claudia Giannelli

Paola Cassigoli

Donatella Ricci

Cristina Becchi

Stefania Ciardi

Lucia Ciuffi

Adelina Lacaj

Giovanna Tomada

Amelia Vetrone

Camilla Ricottini

Silvia Salvatici

Anna Meli

Bianca Degli Innocenti

Camilla Bencini

Alessia Giannoni

Sara Cerretelli

Laura Leonardi

Brunella Casalini

Annalisa Campai

Francesca Bianchi

Barbara Imbergamo

Letizia Materassi

Maria Letizia D’Urzo

Francesca Torlone

Cristina Pratesi

Lavinia Valente

Vittoria Doretti

Tiziana Chiappelli

Sonila Tafili

Elena Baragli

Silvia Lelli

Maria Luisa Carretto

Cristina Chiarantini

Giulia Polidori

Elisa Ventre

Sara Lozzi

Elisa Bruni

Francesca Rizzi

Araceli Barcenas

Franca Cipollini

Caterina Giusti

Alice De Luca

Serena Bartolini

Laura Gaccione

Isabella Mancini

Patrizia Berni

Maria Cristina Arba

Camilla Russo

Michaela Guerra

Luisa Poli

Sandra Giorgetti

Andrea Mihai

Rita Pacheco Patiño

Simona Pragliola

Rosellina Leone

Valeria Galimi

Anna Maria Romano

Ilaria Tocchi

Patrizia Azzolini

Oriana Rispoli Spaziani

Livia Laureti

Eleonora Lippi

Costanza Lippi

Laura Periccioli

Anna Lorini

Paola D’Amore

Maddalena Totaro

Serena Berti

Sandra Cavallucci

Anna Cammelli

Daniela Grassi

Maria Luisa Matassoni

Sabrina Corsi

Aida Bardhi

Anna Sacchetti

Simonetta Cola

Giulia Adembri

Paola Giannetti

Diana De Amicis

Anna Pentimone

Maria Rosalba Caminiti

Nella foto la giunta uscente