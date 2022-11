Firenze – Prestigiosa nomina per il Professor Giuseppe Patota, ordinario di Linguistica italiana dell’Università di Siena. Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha nominato Patota nel Consiglio direttivo della Fondazione “I Lincei per la scuola” per il prossimo triennio.

La nomina rappresenta anche un riconoscimento per il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Ateneo: il professor Patota è infatti docente del dipartimento presso la sede di Arezzo, dove si tengono i corsi per la formazione degli insegnanti, e si sviluppano preziose competenze per la formazione degli stessi docenti e per la revisione dei metodi di insegnamento e dei programmi scolastici: competenze particolarmente preziose in questo momento, in cui si stanno elaborando i nuovi percorsi per la formazione degli insegnanti.

Giuseppe Patota, studioso della lingua italiana, è accademico della Crusca, oltre che socio di numerose accademie e comitati di settore. Attualmente condirige la nuova edizione del Vocabolario Treccani. Dal 2015 dirige la collana “Grammatiche e lessici pubblicati dall’Accademia della Crusca”. Nel 2017 è stato insignito dall’Accademia dei Lincei del Premio per la Filologia e Linguistica. Ha al suo attivo circa centosessanta pubblicazioni dedicate alla lingua letteraria italiana trecentesca, cinquecentesca e sette-ottocentesca, alla sintassi storica dell’italiano, alla storia della lessicografia e della grammaticografia italiana, all’insegnamento della lingua italiana a italiani e stranieri. Dal 2004 al 2015 è stato direttore scientifico del “Dizionario Italiano Garzanti”. Svolge attività di consulenza linguistica per programmi realizzati dalla Rai per l’insegnamento e la divulgazione dell’italiano, anche in collaborazione con i ministeri dell’Istruzione e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Nelle due passate stagioni è stato ospite fisso della popolare trasmissione di Rai 3 “Le parole per dirlo”.

La Fondazione “I Lincei per la Scuola” opera per favorire la diffusione di un nuovo percorso didattico volto all’aggiornamento dei docenti italiani di ogni grado d’istruzione; anche attraverso il progetto “I Lincei per un nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. Il progetto tende a sostenere e favorire il miglioramento dei sistemi d’istruzione e di formazione nazionali per una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali.