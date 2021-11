Firenze – Il Consiglio d’Amministrazione dell’Educandato Statale “SS. Annunziata” nell’ambito del percorso di “educazione fiscale” a favore degli studenti, ha organizzato una serie di interventi ai quali prenderanno parte, scaglionati per motivi di distanziamento, i ragazzi delle classi 4^ e 5^ dei Licei.

L’incontro di studio è stato organizzato per le giornate di venerdì 12 novembre (l’intera giornata) e per la sola mattinata di sabato 13 novembre prossimi.

Parteciperanno Docenti universitari e Magistrati che parleranno della fiscalità, partendo dall’art. 53 della Costituzione che recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ”.

Si parlerà di catasto e di tassazione con particolare riferimento all’IRPEF, per iniziare a fare comprendere ai nostri ragazzi i criteri che lo Stato adotta per la determinazione dell’imposizione fiscale e quanto questa incida nella nostra quotidianità e nell’organizzazione del mondo in cui viviamo: dalla Sanità, alla Scuola, dal Lavoro al tempo libero.

Parleremo delle azioni di contrasto poste in essere dalla Magistratura, dalle forze dell’ordine ed in modo particolare dalla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) di Firenze, contro le sempre più variegate attività imprenditoriali, commerciali e professionali gestite dalla criminalità organizzata.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’Educandato per poter consentire a tutti gli utenti interessati, di assistere ai lavori.

Il link sarà pubblicato nella serata di giovedì 11 novembre sul sito dell’ Educandato.

Coordinamento Tecnico Scientifico: Dott. Prof. Giorgio Fiorenza (C.T.P.Roma) in collaborazione con il Centro Studi dell’Unione Giudici Tributari (Roma)

Verranno rilasciati Crediti Formativi a favore degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al Collegio dei Geometri di Firenze che parteciperanno all’incontro.