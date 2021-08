Firenze – Legge sulla delocalizzazione, al netto delle polemiche che ha scatenato fra il presidente nazionale di Confindustria Bonomi e la viceministra Todde prima attrice della bozza del disegno di legge (https://www.stamptoscana.it/gkn-blitz-a-sorpresa-dei-lavoratori-a-confindustria/), i lavoratori della GKN non stanno a guardare. Stasera infatti, giovedì 26 agosto, si terrà davanti ai cancelli della fabbrica occupata dal 9 luglio (data in cui con mossa a sorpresa il fondo finanziario Melrose fece partire il licenziamento collettivo via mail) alle 20.30, si terrà assemblea con l’area dei giuristi progressisti. Tema, la legge sulle delocalizzazioni. Sottotitolo, scirtto dai lavoratori: “Per una legge antidelocalizzazione che non sia scritta sulle nostre teste, ma con le nostre teste”.

“La proposta sulla legge la facciamo di fronte ai cancelli, per prepararci a difenderla nelle piazze”, scrivono in un post, annunciando l’evento, sulla pagina Facebook Collettivo di Fabbrica-Lavoratori GKN, i lavoratori.