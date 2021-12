Firenze – “Volete trasformarci in una cronaca noiosa fatta di colpi di scena e di tavoli saltati, di voci e pettegolezzo. Noi non siamo una soap opera, un fotoromanzo, bestiame al mercato e nemmeno calciomercato. Noi proveremo a essere storia oppure non saremo nulla”. Operai Gkn, Collettivo di Fabbrica, oggi 1 dicembre 2021. Un incontro saltato, stamattina, senza riuscire a capire chi e perché. Un presidio veloce, dopo l’assemblea straordinaria, stazionamento nell’androne della Regione Toscana, in piazza Unità d’Italia. L’incontro in Regione, richiesto a gran voce, preteso, ottenuto, seppure non completamente in presenza, come da richiesta originaria. Ed ora, dabbasso, infreddoliti, stanchi, bagnati dalla pioggia, è cominciata l’attesa.