Firenze – Il punto è uno solo: ritiro dei licenziamenti, presto una legislazione che non consenta ciò che è successo alla GKN. Ovvero, che 450 persone, oltre un indotto difficilmente quantificabile, possano ritrovarsi da un giorno all’altro senza lavoro. E non è la prima, ma forse è la più consapevole delle forze operaie che quello che è sul tavolo è un gioco in cui si vince o si perde.

Il corteo è imponente, le sigle tante. Il caldo mette la sordina, ma le reazioni sono dietro l’angolo: partono gli slogan, i tamburi, i canti. Migliaia di persone, 4mila ma forse di più, bandiere che vanno dai sindacati di base a qualche gruppetto Cgil, tanti striscioni di fabbrica. In cima, lo striscione enorme che dà il senso della lotta, “insorgiamo” , tanti striscioni di fabbrica in lotta, dalla Piaggio, all’aeroporto con la questione della vendita dell’hamdling (altre 400 famigli in “vendita”, come dicono loro), altre questioni aperte.

Intanto, il corteo procede, raggiunge la tangenziale che porta da Prato a via Perfetti-Ricasoli, traffico in tilt.

Notizia in aggiornamento