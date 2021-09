Firenze – L’udienza in merito al ricorso presentato dal segretario generale della Fiom-Cgil di Firenze contro Gkn per comportamento antisindacale si è tenuta ieri. Presenti, gli Avvocati di parte sindacale e aziendale e il giudice designato.

“È stato un lungo dibattimento durante il quale i legali della Fiom-Cgil, gli Avvocati Andrea Stramaccia e Franco Focareta, hanno illustrato perché riteniamo antisindacale la modalità di chiusura immediata senza preavviso dell’azienda in violazione di norme specifiche del contratto collettivo nazionale metalmeccanici e degli accordi sindacali siglati dalla Rsu, in aperta violazione dei principi di buonafede e correttezza che devono ispirare le relazioni sindacali – dicono De Palma e Calosi (Fiom) – attendiamo con fiducia la sentenza che arriverà nei prossimi giorni”.

Il ricorso, depositato presso il Tribunale di Firenze, è uno degli strumenti che la Fiom-Cgil ha utilizzato per questa vertenza. “La determinazione dei lavoratori della Gkn e dell’indotto ha avuto la capacità di costruire una solidarietà fattiva della comunità fiorentina, toscana e anche oltre il confine regionale. La battaglia di questi lavoratori assieme alla Fiom-Cgil non si può fermare. Ci sono tutte le condizioni perché questo stabilimento possa tornare a produrre evitando i licenziamenti. Per fare tutto questo, oltre alla straordinaria mobilitazione in atto, è urgente che gli impegni presi dalle istituzioni locali e nazionali davanti ai lavoratori e al sindacato si traducano in fatti concreti, anche con azioni legislative mirate.

Questa è una battaglia che può e deve essere vinta”.

Conclude la Fiom: “Per queste ragioni la Fiom-Cgil parteciperà alla manifestazione del 18 settembre a Firenze promossa dall’assemblea dei lavoratori della Gkn e dell’indotto”.

Il corteo nazionale organizzato dal Collettivo di Fabbrica-Lavoratori Gkn si terrà sabato 18 settembre a Firenze, con concentrazione alle 15 alla Fortezza da Basso. Lo stesso sabato 18 a Firenze, in contemporanea col G20 dell’agricoltura che si terrà a Firenze il 17-18 settembre, si svolgerà anche la Marcia per la Terra, organizzato dai movimenti contadini e da Mondeggi Bene Comune, che partirà alle 14 da Piazza Poggi per arrivare alla fattoria.