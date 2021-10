Roma – Uno spiraglio nelle trattative per salvare i posti di lavoro alla Gkn. Nel corso dell’incontro presso il Mise, dopo la sentenza sull’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, che ha riconosciuto il comportamento antisindacale dell’azienda e ha disposto quindi la revoca dei licenziamenti, il Mise si è fatto garante per l’azienda della non riapertura della procedura di licenziamento e dell’avvio di un confronto. Inoltre -secondo quanto ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha partecipato all’incontro, c’è un affievolimento delle procedure per la liquidazione e ci sarà un advisor su commissione dell’azienda che sarà affiancato da Invitalia. Insomma si apre un confronto su basi oggettive.

Per la Fiom-Cgil l’obiettivo della trattativa resta la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento di Campi Bisenzio ed occorre disporre di tutto il tempo utile alla gestione della vertenza. Rimane da parte nostra, la richiesta di ritiro della messa in liquidazione dell’azienda perché riteniamo un’anomalia il confronto con un liquidatore al posto di un Amministratore Delegato.