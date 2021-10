Firenze – Un reportage della FAP ACLI (Federazione Anziani e Pensionati), della Toscana sulla “dimensione anziani” . Presentiamo in anteprima l’intervista al Sindaco di Firenze Dario Nardella sulle problematiche sociali relative alla popolazione anziana in una città “longeva” come Firenze. Come orientarci verso città sostenibili e a misura di anziani? Seguono altre questioni legate alla pandemia e ai suo riflessi sociali per questa fascia della popolazione.