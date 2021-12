Firenze – Una soluzione definitiva per salvare la Gkn, l’iniziativa del “quotidiano sotto casa” per sostenere la buona informazione e l’attesa per il grande evento del doppio forum dei sindaci e dei vescovi dei Paesi del Mediterraneo che si svolgerà a febbraio con la visita ufficiale di Papa Francesco che il 27 di quel mese celebrerà la messa in Santa Croce. Sono questi i tre temi sottolineati dal sindaco Dario Nardella durante il tradizionale incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale che si è svolto oggi nel cortile di Michelozzo del Palazzo Medici Riccardi.

“Vorrei che il 23 dicembre fosse detta una parola definitiva sul futuro di Gkn con il periodo ponte prima dell’ingresso della nuova società che sostituirà il fondo Melrose, secondo quanto preannunciato dall’advisor Francesco Borgomeo“, ha detto Nardella. Ma se il 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia e dalla crisi della Gkn che ha rappresentato i gravi problemi dell’occupazione nel territorio, il 2022 si presenta all’insegna dell’incontro civile e religioso sulla pace fra i sindaci e fra i vescovi dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel solco dei “colloqui mediterranei” di Giorgio La Pira che si svolgerà fra il 23 e il 27 febbraio e si concluderà con la visita di Papa Francesco: “Sono molto emozionato già a pensare a quell’evento che già riceve l’attenzione dei media di tutto il mondo”, ha detto Nardella.

Rivolgendosi agli operatori dell’informazione, il sindaco di Firenze ha lanciato un’iniziativa che può essere sostenuta dai sindaci: fare un accordo con le edicole per liberalizzare la vendita dei giornali e fare in modo che i cittadini li possono trovare sotto casa. Questo sarebbe un sostegno importanza in un momento in cui è in crisi il settore dell’editoria, mentre è sempre più necessaria una informazione corretta e indipendente, in una situazione nella quale la difesa contro il Covid richiede consapevolezza e conoscenza dei dati reali. In cambio le edicole vedrebbero potenziati i servizi che già hanno cominciato a offrire accanto alla vendita dei giornali.