Firenze – Il glifosate, secondo il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, che cita le ultime risultanze scientifiche emerse da analisi svolte principalmente dall’agenzia statunitense Epa, non è pericoloso. E perciò chiede un passo indietro alla politica, affinché abbandoni “atteggiamenti fondati sulle presunzioni e si affidi alle certificazioni elaborate dalla scienza e eviti, finalmente e definitivamente, ai nostri agricoltori di usare un erbicida efficace e non pericoloso per la salute delle persone come il glisofate. Il presidente di Confagricoltura Toscana lancia un appello alla Regione: “È di qualche giorno fa- ricorda Neri- lo studio dell’Epa, cioe’ l’agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente, sul glisofate che elimina in maniera definitiva ogni pre-giudizio e ogni dubbio sulla pericolosità di questa sostanza. Sarebbe quindi utile che anche chi ha il diritto-dovere di prendere decisioni politiche ne tragga le dovute conseguenze”.

Il presidente di Confagricoltura cita, per analoghi risultati, i dati dell’autorità europea per la sicurezza alimentare, l’agenzia tedesca e le autorità canadesi per la salute.

“C’è una comunità scientifica internazionale- ribadisce- che in luoghi e tempi diversi ha fatto studi che hanno prodotto tutti lo stesso identico risultato sulla non pericolosità del glisofate. Di questo ora c’ è solo da prendere atto”.