Firenze – Una rimodulazione dei servizi del Global Service alla luce del forte impatto negativo dell’emergenza sanitaria Covid-19 sul bilancio comunale. È quanto ha deciso la giunta comunale approvando la delibera di indirizzo sulla gestione ed esecuzione del contratto.

Lo sforzo degli uffici è stato quello di limitare i tagli dei budget relativi alle diverse voci del contratto garantendo, in questa fase fino al 31 dicembre 2020, la continuità dei servizi principali e concentrando le riduzioni sulle attività non strettamente essenziali. Con un’unica eccezione, quella relativa agli interventi per l’ampliamento dei percorsi ciclabili, che invece registrano un aumento delle risorse messe a disposizione.

“Nonostante le difficoltà continueremo a garantire gli interventi principali – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Alessia Bettini – in particolare quelli urgenti e quelli finalizzati alla sicurezza stradale”.

“Questa rimodulazione garantirà il servizio ma dobbiamo dire che le difficoltà di bilancio post Covid impediranno di eseguire tanti interventi come abbiamo fatto negli ultimi anni – dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – una serie di opere saranno rinviate e riprogrammate. Unica eccezione la realizzazione di nuove corsie o piste ciclabili per una mobilità ‘dolce’ che rappresenta un’importante alternativa all’auto privata”.

Saranno quindi mantenuti il servizio di pronto intervento per l’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili; quello di manutenzione ordinaria cosiddetta “a guasto” anche in questo caso solo per interventi indifferibili e indispensabili per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica (i codici gialli e rossi); e anche la manutenzione ordinaria programmata ma solo per gli interventi non procrastinabili.

Tra i servizi invece rimodulati quello di sorveglianza tecnica stradale con modifica della frequenza dell’attività, garantendo comunque i livelli di servizio previsti nel capitolato di gara; di monitoraggio e censimento dei beni stradali rivedendo anche le scadenze delle campagne di monitoraggio e di rilievo sulla manutenzione.

Unica voce in controtendenza è quella relativa agli “interventi di supporto alla mobilità” che tradotto significa gli interventi urgenti di potenziamento della rete ciclabile connessi all’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta in sostanza di quei lavori che saranno effettuati dal Global per la realizzazione delle corsie ciclabili con segnaletica istituite dal DL Rilancio e per i quali saranno utilizzati i fondi PON METRO (fino a un massimo di 600mila euro di cui 400mila in questa annualità e 200mila nella prossima).