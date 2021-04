“Ringrazio la Fidal e il suo presidente Mei per aver scelto Firenze – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – per la prima volta nella sua storia il Golden Gala non si svolgerà a Roma ma nella nostra città, scelta possibile grazie alla presenza di un impianto comunale di qualità come il Ridolfi.

A poche settimane dalle Olimpiadi i grandi dell’atletica si troveranno a gareggiare qui. Uno splendido segnale di ripartenza. Non solo per lo sport”.