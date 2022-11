Firenze – Fibrillazioni nella maggioranza regionale, Italia Viva vuole rimettere le carte in tavola. Prosegue così anche a livello regionale, l’attacco al “fortino” Pd, mutuando l’espressione dalla stampa politica, del partito di Matteo Renzi. Attacco che in questi giorni ha mesos a segno un colpo significativo con la defezione dalle fila del P in cui è stata eletta della vcepresidente del consiglio Barbara Felleca, dischiudendo di fatto le porte alla costituzione di un gruppo IV in consiglio comunale di Firenze. Oggi la fibrillazione è stata confermata da un commento del capogruppo di Italia Viva regionale Stefano Scaramelli, a margne del consiglio regionale: “Italia Viva sta nella maggioranza di Governo se questa Regione vuole proseguire su impegni che aveva assunto – ha detto Scaramelli – in questo momento mi sembra che stiano mancando questi impegni. Il presidente Giani e il Pd stanno decidendo in questa fase di fare un percorso autonomo e questo comporterà delle valutazioni che faremo nelle prossime ore. Le faremo in maniera molto trasparente nei loro confronti, e credo che quindi non possa essere rinviato un confronto nell’ambito del quale si possa valutare o meno il prosieguo di questa esperienza di governo congiunta”.