Scarperia – La notizia circolava ormai da giorni ma non era confermata. Oggi è arrivato l’annuncio definitivo sul sito ufficiale della Formula Uno e della scuderia Ferrari: il 13 settembre il Gran Premio di Formula Uno sarà al circuito del Mugello e si chiamerà Gran Premio di Toscana.

Sarà la prima volta della Formula Uno sulla pista del Mugello ed anche il millesimo Gran Premio della Ferrari che è proprietaria dell’impianto sportivo.

Il Sindaco Federico Ignesti del Comune di Scarperia e San Piero ha commentato la notizia dicendo che “sarà un evento storico, sarà una grande opportunità di promozione del Mugello, di Firenze e della Toscana, sarà una gara appassionante che si corre su un tracciato veloce e spettacolare”.

Il circuito del Mugello, tradizionalmente casa del Motomondiale, è apprezzato dai piloti di moto e dagli spettatori proprio per le caratteristiche e la bellezza del tracciato: curve tecniche, saliscendi impegnativi e un lunghissimo rettilineo, il tutto immerso nel verde dei boschi e delle colline circostanti.

Sarà una gara a porte chiuse, con una presenza sul posto di qualche migliaio di persone tra addetti, tecnici, gionalisti e media, ma con un’audience televisiva mondiale che può dare una importantissima visibilità internazionale al Mugello e alla Toscana.

Per cogliere l’occasione di visibilità, in un momento di difficile ripresa delle attività economiche in particolare del settore turistico, le istituzioni – in primis Regione Toscana insieme a Città Metropolitana e Unione dei Comuni del Mugello – insieme a Ferrari e Mugello Circuit, hanno condotto una serrata trattativa con gli organizzatori della Formula Uno mettendo sul tavolo anche un importante impegno finanziario per la promozione del territorio regionale.

“E’ stato fatto un lavoro di concerto tra i vari Enti che ci ha portato al risultato finale. Sono molto soddisfatto di poter accogliere nel mio Comune questo grande evento e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati – tutte le istituzioni, la Ferrari, la Mugello Circuit e la Liberty Media – per l’assegnazione del Gran Premio al Mugello” ha dichiarato il Sindaco Federico Ignesti il quale ha anche ricordato che tutto questo oggi è possibile “grazie alle scelte coraggiose che cinquanta anni fa furono fatte dall’allora Sindaco del Comune di Scarperia Gino Pieri, la sua Giunta e il Consiglio Comunale che, insieme al Presidente e al Direttore dell’Aci Firenze Pasquale Borracci Amos Pampaloni scelso di realizzare l’autodromo del Mugello”.

“Grazie a chi ha lavorato per questa conquista – dichiara il Sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella – La Formula 1 in Mugello, nella città metropolitana di Firenze, è un traguardo storico mai raggiunto prima e inseguito per anni. Il fatto che arrivi proprio ora, in un momento di difficoltà per il nostro territorio fiorentino è ancora più significativo e rappresenterà un trampolino per far ripartire il turismo e l’economia. Se poi aggiungiamo la ricorrenza del millesimo gran premio della Ferrari allora possiamo davvero pensare a un evento che resterà per sempre nella storia dello sport italiano e di Firenze”.

Circa 1.000 addetti ai lavori, oltre 50 strutture coinvolte, oltre 4mila pernottamenti per un volume d’affari di circa 500mila euro generato dalle sole prenotazioni alberghiere a cui si dovrà aggiungere il valore dei trasporti e dei servizi.

Sono le prime stime realizzate dal Convention Bureau di Firenze che ha ricevuto l’incarico ufficiale di gestire allotment alberghiero e i servizi durante i giorni del Gran Premio del Mugello in programma il prossimo 13 settembre.

“E’ una occasione irripetibile, che se sapremo gestire al meglio, può rappresentare un volano per la ripartenza economica del nostro territorio. Adesso serve collaborare tutti insieme per sfruttare questa enorme opportunità.” spiega Carlotta Ferrari, direttrice del Florence Convention Bureau “Da stamani – spiega Ferrari – da quando c’è stata l’ufficialità, tutto il mondo del turismo si è attivato per chiedere di poter far parte dell’evento. E’ occasione davvero straordinaria ed è già percepibile il grande entusiasmo che torniamo a respirare dopo mesi veramente difficili.”