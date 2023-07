Prato – L’edizione 2023 del Governance Poll che viene redatta ogni 12 mesi da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, quest’anno vede Matteo Biffoni, al suo secondo mandato da Sindaco di Prato, ottavo nell’elenco di gradimento dei cittadini per gli amministratori comunali delle città capoluogo di provincia in Italia. Un sondaggio realizzato su un campione di abitanti di ogni Comune in cui si chiedeva se fossero disposti a rivotare il sindaco in carica, confrontando poi il dato ottenuto con quello uscito dalle urne.

Al primo posto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, eletto nel 2021 con il 65% delle preferenze: ultimo Mario Guarente, sindaco di Potenza, all’87esimo posto con il 42% dei consensi, con oltre 8 punti percentuali in meno. Rispetto al 2019, Biffoni passa dal 56% delle preferenze al 59,5%. Numeri di tutto rispetto grazie ai quali il sindaco pratese passa dal 93esimo posto nel 2021 al 14esimo nel 2022 fino all’ottavo posto di quest’anno.

In Toscana tra i sindaci primo il fiorentino Dario Nardella con il 61% di consensi, in crescita anche in questo caso di quasi 4 punti percentuali. Seguono all’11esimo posto Livorno con Luca Salvetti che perde 4,8 punti percentuali, Alessandro Tomasi di Pistoia 29esimo migliorando di 4 punti. Male gli ultimi tre amministratori toscani: Antonfrancesco Vivarelli Colonna di Grosseto (53,5% di consensi con un meno 2,7 punti), Alessandro Ghinelli alla guida di Arezzo (52,5% di preferenze in discesa di 2 punti) e Mario Pardini di Lucca, eletto nel 2022, che passa dal 51% al 48,5%. Assenti, invece, nel sondaggio gli amministratori di Pisa, Massa e Siena, perché neo eletti nel 2023.

“Per scelta, in tutti questi anni non ho mai commentato più di tanto le classifiche uscite, ha commentato sui social Matteo Biffoni ringraziando la città, – ma quest’anno è l’ultima classifica de Il Sole 24 ORE di gradimento e quindi consentitemi un’eccezione. Non posso (né voglio) negarvi che questo risultato, dopo 9 anni, a un anno dalla fine del secondo mandato dopo tutto quello che abbiamo passato dal 2014 ad oggi, fa un enorme piacere. In questi 9 anni non c’è cosa che abbia fatto senza tutti voi: suggerimenti, spunti, critiche, sostegno, affetto sono stati accompagnamento e spinta costanti. Una città che per indole “buba” e brontola, ma che anche nei momenti più difficili è una comunità forte, fiera, generosa. Di errori ne abbiamo commessi, ne commetteremo, sicuramente si può sempre fare meglio, ma voglio pensare che questo risultato sia anche l’apprezzamento per l’impegno totale e assoluto che ci ho sempre messo perché il mio amore per Prato lo conoscete. E allora, con tutto l’orgoglioso di essere sindaco di una città così complessa e meravigliosa,al lavoro, pancia a terra, fino all’ultimo giorno!”.

In foto il sindaco di Prato Matteo Biffoni