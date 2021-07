Firenze – Battaglia dura in terza commissione regionale e il principio che chi è da più tempo residente ha una premialità di punteggio rispetto a chi non gode di questo requisito, passa. Nonostante le sentenze della Corte Costituzionale che mette nero su bianco l’illegittimità che un diritto soggettivo venga limitato dall’anzianità di residenza, passa in commissione regionale l’emendamento di Fratelli d’Italia, che ne fa una questione di principio: avere scongiurato “la deriva immigrazionista”. Anche se, come ormai noto, la questione delle residenze negate o cancellate e dunque incomputabili a premialità ormai aggredisce gli stessi cittadini “nativi” fiorentini, come più volte messo in luce su queste pagine.

La dichiarazione di Diego Petrucci, consigliere regionale FdI e componente della Terza Commissione, e di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano: “Oggi, in Terza Commissione siamo riusciti a modificare la proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale che metteva sullo stesso piano per ottenere una casa popolare persone residenti in Toscana da anni con chi fosse entrato da pochi giorni nel nostro Paese.

Ci siamo battuti fermamente per modificare la proposta di legge nel senso di introdurre punteggi premiali per chi residente da più anni in Toscana.

Se la Corte Costituzionale ha deciso che la residenzialità non può essere un vincolo di esclusione dall’assegnazione degli alloggi, grazie a Fratelli d’Italia diventa un criterio per acquisire più punti in graduatoria. In Terza Commissione è passato a maggioranza un nostro emendamento alla legge regionale sugli alloggi Erp che introduce un sistema graduale di punteggio a seconda degli anni di residenza: sarà dato 1 punto a chi è residente da 3 anni, 2 punti per 5 anni, 3 punti per 10 anni, 3,5 punti per 15 anni e 4 punti a chi risiede da 20 anni.

Inoltre, vengono considerati anche gli anni di permanenza in graduatoria (mezzo punto per ogni anno di permanenza in graduatoria, fino a un massimo di sei punti). Siamo davvero soddisfatti di questo risultato”.