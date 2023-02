Viareggio – Gran finale per il 150esimo anno del Carnevale di Viareggio. Sabato 25 febbraio si è svolto il sesto e ultimo Corso Mascherato. La cerimonia è comincata Inela Sala Congressi del Palace Hotel con la partecipazione di autorità quali la Console degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, l’amministratore delegato di La 7 Marco Ghigliani, il direttore dei programmi Mediaset Carlo Gorla.

Al Corso Mascherato c’era anche Debi Mazar attrice che ha interpretatao film quali “Quei bravi ragazzi” di Scorsese, “The Doors” di Oliver Stone, “Malcom X” di Spike Lee, “Batman Forever” regia di Joel Schumacher, “Pallottole su Broadway ” di Woody Allen, “Collateral” di Michael Mann id in serie televisive di grande successo, tra cui “Avvocati a Los Angeles”. C’erano anche la ginnasta Marta Pagnini, ex capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, bronzo olimpico nel concorso generale a squadre a Londra 2012. Tra le delegazioni ospiti i rappresentanti dei Carnevali di Fano, Vercelli, Ronciglione. E’ tornata al Carnevale di Viareggio la Fanfara della Polizia di Stato a cavallo.

Alle ore 17 il terzo colpo di cannone ha dato il via al Corso Mascherato, sparando una nuvola di coriandoli arancioni. Una iniziativa a cui si associa il Carnevale di Nizza che come Viareggio celebra 150 di vita in questo 2023.

Foto di Stefano Dalle Luche