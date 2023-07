Prato – Presentato oggi al Garibaldi Mille Eventi l’ottava edizione di “Settembre Prato è Spettacolo”, l’iniziativa che come ogni anno ospita in città grandi concerti, mostre, laboratori e tanta musica che promettono divertimenti e leggerezza in occasione dei festeggiamenti per la patrona di Prato dell’8 settembre.

Il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e con il contributo di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato conferma ancora una volta nel cartellone del Settembre Pratese anche la partecipazione di tutte le più importanti istituzioni culturali della città. “Un successo in crescendo con numeri da record, – così Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart, -con già una prevendita di 7mila biglietti.Il nostro obiettivo è di arrivare, o a superare,i 22mila spettatori presenti in città per il Festival nel 2019,l’anno prima della pandemia. Gli eventi sono aperti a tutti e confidiamo anche in presenze straniere grazie al concerto degli Editors che faranno una tappa a Prato su tre previste in Italia”.

Per il Sindaco Biffoni il Festival è una conferma di un lavoro sinergico tra enti, istituzioni assessorato alla cultura e cittadini il cui patrimonio non deve andare disperso. “Sono orgoglioso di consegnare alla città questa manifestazione che è giunta alla sua ottava edizione, per me ultima, ma che passo con orgoglio alla prossima amministrazione comunale affinché la curi come abbiamo fatto noi perché essa qualifica la città ma anche le persone che ci hanno lavorato, e gli artisti che vi hanno preso parte. Settembre Prato è Spettacolo è il mese in cui la gente si diverte, sta bene, e si gode il Centro Storico senza problemi”.

Mentre l’assessore alla cultura Simone Mangani: “Questo festival dimostra l’importanza di un’iniziativa che da otto anni è un forte richiamo per le persone che vivono anche fuori città e che in piazza del Duomo possono vivere i concerti in un contesto piacevole”. A seguire Diana Toccafondi della Fondazione Cassa di Risparmio: “Il nostro appoggio al Festival è sempre più convinto perché si colloca a settembre che per Prato è un mese speciale perché è quello della festa del popolo e della comunità.Un vero e proprio coinvolgimento intergenerazionale in un periodo di festa che è la sospensione del tempo storico”.

In chiusura l’intervento di Emanuele Lo Conte di Villa Guicciardini che ospita in Vallata due eventi: il concerto di Alan Sorrenti il cui ricavato andrà in beneficenza per contribuire all’Hospice Tutto è Vita dei Padri Ricostruttori nel borgo che si affaccia sulla valle di Mezzana a Cantagallo; e il cantautore Umberto Tozzi. Tra le novità: previste per tutta la durata del Festival cinque fermate d’autobus in città dove si esibiranno dal vivo artisti in concerti live in collaborazione con Autolinee Toscane che promuove anche una playlist dedicata al Festival è scaricabile direttamente su Spotify; entrate prioritarie per chi vuole acquistare un biglietto sottopalco, sconti sui biglietti ferroviari per chi viene a Prato ad assistere al Festival grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato e stop alla musica entro mezzanotte.

Si comincia dunque il 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Duomo con gli Articolo 31; si prosegue il 1 settembre sempre alle ore 21.00 con Bugo e Daniele Silvestri; sabato 2 settembre alle 21.00 il duo Giorgio Panariello e Marco Masini; il 3 settembre ore 21.00 il concerto degli Editors; lunedì 4 settembre ore 21.00 Edoardo Bennato; il 5 settembre il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato. E poi tantissimi eventi sparsi