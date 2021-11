Firenze – Una ragazzina di 14 anni ha accusato un malore ieri notte a Firenze, crollando a terra e perdendo conoscenza. Si trovava con alcuni amici ed è stata portata ancora incosciente al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove le sarebbe stata riscontrata una grave intossicazione. Secondo la polizia che sta indagando sulla vicenda, la ragazza si sarebbe ritrovata con alcuni amici in piazza Santa Maria Novella. Il gruppo avrebbe bevuto alcolici, ma ad ora ci sono in corso accertamenti per capire dove sarebero stati acquistati.