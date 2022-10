AREZZO – Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 la Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto (AR), ospita la seconda edizione di “Gravel Bike Event”, un evento dedicato agli appassionati di bici gravel, e-bike e mountain bike che si svolgerà nei sentieri della Val di Chiana aretina in collaborazione con La Chianina Ciclostorica e Monte Lignano Bikers.

Partners dell’iniziativa sono Castello di Gargonza, Castello del Calcione, Uisp Arezzo, DAMA Italian Sportswear, Atakama, Panificio Menchetti, Frantoio Cacioli e Minimarket di Chianucci.

L’ultimo di ottobre sarà un weekend all’insegna della passione per la bici, il buon vino, le tradizioni e la storia della Val di Chiana. Una full immersion in uno dei paesaggi rurali toscani più affascinanti, plasmato nel corso dei secoli a quattro mani dalla natura e dall’uomo. Borghi, castelli, opere di ingegneria idraulica e panorami mozzafiato accompagneranno i partecipanti lungo gli itinerari fatti per il 75% da strade sterrate e per il 25% da vie asfaltate.

Sabato 29 ottobre “Gravel Bike Event” prende il via con il “Giro del Foliage”, un percorso breve di 20 chilometri che dalle ore 15.00 condurrà gli iscritti all’interno dei 500 ettari della Tenuta di Frassineto, con la possibilità di visitare la nuova cantina, l’antica barriccaia, i vigneti che nel periodo autunnale assumono colori unici, il parco della Villa di Frassineto, una delle gloriose fattorie granducali, e i due laghi. Al termine della pedalata ci sarà un aperitivo per tutti i presenti, con la degustazione dei vini di Tenuta di Frassineto abbinati a prodotti tipici locali.

Domenica 30 ottobre, alle ore 9.00, partiranno due percorsi imperdibili per tutti gli amanti delle due ruote, quello standard di 70 chilometri e quello semplificato di 45 chilometri. Nel corso degli itinerari domenicali i partecipanti incontreranno tre punti di ristoro: il primo nel Castello di Gargonza nel comune di Monte San Savino, il secondo nella sede di La Chianina Ciclostorica di Marciano della Chiana e il terzo, dal titolo “Pasta & Wine”, nella Tenuta di Frassineto.

I familiari e gli amici degli iscritti alla biciclettata potranno attendere il loro rientro nei giardini della Villa di Frassineto e usufruire dei servizi offerti dal wine shop, con la possibilità di degustare e acquistare i vini ricavati da vitigni pregiati come Semillon, Chardonnay, Sauvignon, Traminer, Pinot Bianco, Vermentino, Sangiovese, Syrah, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, tutti coltivati con tecniche innovative.

Le iscrizioni a “Gravel Bike Event” sono aperte nel punto vendita di Tenuta di Frassineto, dal martedì al sabato, con orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00, versando la quota d’iscrizione, compilando e firmando il modulo d’iscrizione e presentando la copia del certificato medico per il ciclismo. In alternativa è attiva l’iscrizione on line nel sito www.tenutadifrassineto.com, dove è scaricabile anche il regolamento. Solo per la partecipazione al giro breve del sabato, sarà possibile prenotare telefonicamente e versare la quota direttamente al punto vendita al momento della partenza.

Per informazioni:

shop@tenutadifrassineto.com

tel. +393714956539