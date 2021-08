Firenze – Jacopo Colombai, fiorentino di 31 anni, è stato ritrovato cadavere a 30 metri sotto il mare dell’isola di Zante, in Grecia. Secondo le prime notizie, il giovane, molto conosciuto in città nel mondo dei locali notturni, dal momento che aveva lavorato in diversi locali del centro, appassionato di mare e di pesca, domenica 8 agosto si sarebbe svegliato di buon’ora per andare a pescare. Si trovava in vacanza in Grecia con la fidanzata e un gruppo di amici e sono stati loro, non vedendolo tornare, a dare l’allarme, dopo averlo cercato senza esito. I soccorsi hanno rinvenuto il giovane ormai cadavere su un fondale a una trentina di metri di profondità, con un’ecchimosi in testa. Fra le ipotesi, oltre alla possibilità che il giovane si sia procurato la ferita da solo, anche quella che il giovane fiorentino sia stato urtato da una barca mentre era in fase di risalita. Gli accertamenti sono in corso.

Foto di repertorio