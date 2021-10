Bruxelles – La Commissione celebra oggi l’avvio dei 73 progetti selezionati per i finanziamenti del bando di gara “Green Deal europeo” di Orizzonte 2020, che ammontano a 1 miliardo di euro. Si tratta dell’ultimo bando nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE per il periodo 2014-2020, che rappresenta una pietra miliare per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. L’iniziativa contribuirà alla risposta europea alle crisi sul fronte del clima e della biodiversità, accelerando così una ripresa equa e sostenibile dopo la pandemia di coronavirus.

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Ringrazio la comunità dei ricercatori per la risposta entusiasta al bando di gara di Orizzonte 2020 nel quadro del Green Deal europeo e per il loro impegno nella ricerca di soluzioni concrete a favore di una transizione verso una società climaticamente neutra e di una ripresa sostenibile. Accolgo con favore i benefici concreti che i progetti selezionati apporteranno alla vita quotidiana degli europei.”

La Commissione ha pubblicato il bando a settembre 2020 per contribuire a una delle sue priorità mobilitando la comunità europea della ricerca e dell’innovazione. Il bando si è incentrato direttamente sulle priorità principali del Green Deal e ha aperto la strada ad altre iniziative correlate in materia di ricerca e innovazione nell’ambito di Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell’UE per il periodo 2021-2027.