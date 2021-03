Bruxelles – Domani, nel quadro della diplomazia climatica ed energetica della Commissione, il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans e il Commissario Kadri Simson parteciperanno al vertice Net Zero, organizzato congiuntamente da Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), e da Alok Sharma, presidente della COP 26. Il vertice vedrà riuniti rappresentanti dei ministeri dell’energia e del clima di oltre 40 paesi. I partecipanti discuteranno del contributo essenziale del settore energetico al conseguimento di un’economia climaticamente neutra – con zero emissioni nette di gas a effetto serra – e si concentreranno sulle azioni di necessarie per raggiungere il numero sempre crescente di obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette.

Oggi, in vista del vertice, la Commissione e l’AIE hanno convenuto di unire le forze per espandere il movimento “Net Zero”, composto da governi e imprese impegnate a contribuire – per il settore energetico – al conseguimento dell’obiettivo di un’economia a zero emissioni nette e all’accesso ad energia pulita da parte delle regioni colpite dalla povertà energetica. A tal fine forniranno strumenti di cooperazione per alimentare il dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sull’energia e contribuire alla COP26. Una dichiarazione comune della Commissione e dell’AIE è disponibile online.