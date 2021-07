Firenze – Comincia a venire a galla il problema dei cittadini stranieri, non iscritti al SSN, che non possono, pur avendo completato il ciclo vaccinale, ottenere il green pass. Gli stranieri soggiornanti in Italia non in possesso della tessera sanitaria ma che sono riusciti a completare il percorso vaccinale, come spiega Mimma Dardano, capogruppo della Lista Nardella che ha posto una domanda d’attualità in merito all’ assessora al sociale Sara Funaro, sono “persone che si trovano nel nostro paese per motivi di lavoro o personali che già hanno ultimato la vaccinazione ma che rischiano di non potersi spostare poiché non risultano nell’anagrafe del servizio sanitario. Ho portato il tema in Consiglio comunale con una domanda di attualità all’assessora Funaro che ha fatto presente come ci sia un’interlocuzione a ogni livello per affrontare questa questione e come a livello comunale siamo disponibili a farci portavoce di una problematica indubbiamente sentita”. L’assessora Funaro ha anche spiegato che, a livello regionale, chi completa il ciclo vaccinale viene inserito in una banca dati che in automatico trasmette il messaggio a livello centrale.