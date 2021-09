Firenze – Si è conclusa senza tensioni la manifestazione organizzata dai no vax alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass per i trasporti a lunga percorrenza, alla quale hanno partecipato solo una ventina di manifestanti.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, tra loro anche uno che indossava una stella di David sulla camicia. Schierato un ingente numero di forze dell’ordine che ha ‘blindato’ lo scalo ferroviario, filtrando gli accessi. L’ingresso nella stazione è consentito solo a chi è munito di biglietto, impedendo così ai manifestanti di entrare, e i contestatori si sono limitati a sostare davanti a una delle entrate. (ANSA).