Castiglione della Pescaia – Sabato 12 agosto alle 21:30, presso Piazza Solti di Castiglione della Pescaia, Grey Cat Festival presenta un viaggio nelle parole e tra le idee di Italo Calvino. A cento anni dalla nascita, Calvino ci manca: ci mancano le sue parole, la sua scrittura. Ma anche il suo modo di leggere i libri e il mondo. Ma Calvino non è scomparso, anzi è più vivo che mai, tra i suoi amati ‘classici’. Non abbiamo che da rileggerlo: farne risuonare la voce tra la terra e il mare che ha amato, in una notte di mezza estate.

Tomaso Montanari, saggista e giornalista, è tra i massimi studiosi del Barocco: è rettore dell’Università per Stranieri di Siena e docente di Storia dell’arte moderna. Oltre alle pubblicazioni legate al mondo dell’arte, firma rubriche in giornali come l’Huffington Post, e Il Fatto Quotidiano. Daniela Morozzi, scoperta per il cinema da Paolo Virzì, è stata una dei volti noti di una delle fiction più apprezzate dal pubblico e dalla critica. Attiva nel settore sociale, si occupa di problemi legati al mondo femminile, all‘immigrazione e alla legalità diventando spesso testimonial di campagne di solidarietà.

Stefano Cantini, è uno dei sassofonisti più rinomati della scena jazz italiana e internazionale. Ha composto colonne sonore per produzioni teatrali di Giorgio Albertazzi, David Riondino e Paolo Hendel. Con i suoi sax ha suonato in oltre 300 dischi in tutto il mondo. Ares Tavolazzi conosciuto da molti per essere stato il bassista degli Area, ha fatto la storia della musica italiana. Può vantare una carriera cinquantennale che passa dalla musica sperimentale al pop, con una predilezione per il mondo del jazz. Matteo Marsan nasce come attore teatrale per poi diventarne regista e drammaturgo. Dal 2014 collabora con il Teatro St. Pauli di Amburgo. Da quest’anno è il direttore artistico del Festival medievale di Monteriggioni (SI). La segreteria è curata da Monica Cerretelli. Ingresso gratuito.

In foto Stefano Cocco Cantini