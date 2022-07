Follonica – Saranno Lakecia Benjamin, Gogo Penguin e John Patitucci le star internazionali di questa quarantaduesima edizione di Grey Cat festival, mentre Tullio de Piscopo, Karima, Rita Marcotulli, Dario Cecchini, Stefano Cantini, Francesco Bearzatti sono solo alcuni dei protagonisti italiani. In cartellone anche un progetto originale dedicato a New York a cura di Michelangelo Scandroglio. Follonica, Scarlino, Suvereto, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Scansano le città coinvolte, e con esse il Parco delle Colline Metallifere in 25 giorni di grande musica jazz e popolare dal 24 luglio al 20 agosto 2022

Come di consueto il coordinamento e la gestione saranno curati dalla Associazione Music Pool, con la direzione artistica di Stefano Cocco Cantini.

Sarà la voce di Karima con il suo progetto No Filter insieme a Francesco Ponticelli, Bernardo Guerra e Piero Frassi ad aprire il programma del festival, domenica 24 luglio alle 21:00, nella suggestiva barricaia della Rocca di Frassinello.

Mercoledì 27 luglio torna a Follonica Grey Cat Street Club. Presso il giardino ex Casello Idraulico, via Roma e le vie adiacenti vedremo il duo musicale Batistini – Golini; Giulio Mendoza; il duo Nati Stanchi formato da Beatrice Cappelloni e Gianni Mazzocco; il coro gospel guidato dal maestro Rossano Gasperini; il quartetto guidato da Andrea Gozzi.

Mercoledì 29 luglio alle 19:00, presso la Sala Leopoldina di Follonica sarà sul palco la Fonterossa Open Orchestra, il grande ensemble guidato da Silvia Bolognesi che, con il progetto Minugus, Mingus, Mingus! dedicherà la serata alla musica di Charles Mingus in occasione del centenario dalla sua nascita.

Sabato 30 luglio dalle 18:30 in programma l’incontro spettacolo “I vestiti della musica”, un viaggio multimediale attraverso le copertine dei Long-Playing con Paolo Mazzucchelli. A seguire, alle ore 21:30 presso il chiostro della Fonderia Leopolda, la produzione originale realizzata dal giovane contrabbassista Michelangelo Scandroglio e Fuse the Fusion in collaborazione con Street Levels Gallery dove l’improvvisazione jazzistica dialogherà con l’arte urbana di Paolo Zero e la musica riprodotta di Tomo dj in una sorprendente serata fortemente multimediale indirizzata ad esplorare i linguaggi espressivi della cultura più giovane. Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica continuano con due grandi nomi della scena jazz internazionale: domenica 31 luglio tornano finalmente in Italia i GoGo Penguin, il trio di Manchester ormai acclamato a livello internazionale che miscela nei suoi concerti musica elettronica, influenze jazz e rock; lunedì 1 agosto, in concerto una delle nuove star internazionali del funk/r&b/Jazz: la sassofonista Lakecia Benjamin presenta il suo ultimo album “Pursuance: The Coltranes” dedicato a due delle più influenti figure del jazz del ventesimo e ventunesimo secolo, Alice e John Coltrane.

Martedì 2 agosto Grey Cat Festival torna alla Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, questa volta con Sergio Cammariere, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell’anima l’eco dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana.

Mercoledì 3 agosto il festival torna a dare spazio, come in ogni sua edizione, ai progetti originali e ai giovani talenti del jazz italiano e internazionale. Dopo i giorni di residenza artistica creativa, progetto che torna nel programma del Grey Cat dopo il successo di Barencia del 2021, sarà in concerto al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica Michelangelo Scandroglio con la seconda produzione originale di questa edizione: Cross Identity insieme a Chris Fishman, Nicola Caminiti e Miguel Russell. Il progetto, dopo il debutto di Follonica, sarà replicato presso The Jazz Gallery di New York, in linea con quanto già sperimentato con Barcellona lo scorso anno. Giovedì 4 agosto, il Teatro Fonderia Leopolda ospita invece Lilac for People, la band non convenzionale guidata dalla cantante e compositrice Francesca Gaza che unisce il jazz, l’art pop, il folk, e la classica per formare un suono sofisticato e giocoso. Presenterà a Follonica il nuovo album Sfiorire.

Quella di venerdì 5 agosto sarà invece una serata dedicata al progetto nato la scorsa edizione Follonica suona il jazz presso il Chiostro della Fonderia Leopolda: spazio all’inedito trio di Gabriele Milani, Luca Pinelli, Stefano Marini e al duo della cantante Valentina Toni e della pianista Ilaria Guarnaccia. Seguirà il quartetto guidato da Geoff Warren, con Raffaele Pallozzi, Marco di Marzio e Bruno Marcozzi.

Il programma di Follonica sarà dunque molto articolato con diversi appuntamenti tra i quali Meet Music, un nuovo contest che valorizza l’incontro tra la musica elettronica ed il live. I vincitori di quest’anno, Veive dj e Riccardo Plan che si esibiranno in due aftershow nel festival. Torna nel 2022 anche il rinnovato punto di ristoro del Teatro Fonderia Leopolda con Arcobaleno Food & Drink.

Domenica 7 agosto Grey Cat si sposta in piazza Vatluna a Vetulonia con il trio della pianista, compositrice e cantante tedesca Olivia Trummer insieme a Rosario Bonaccorso e Nicola Andreucci, che presenterà For You, un progetto nel quale l’essenza del jazz si unisce con l’immediatezza del pop, del gospel e dell’Rnb.

Martedì 9 agosto, in programma il primo dei due concerti che si svolgeranno in Piazza D’Annunzio a Suvereto con l’inedito quartetto guidato da Stefano Cocco Cantini e Francesco Maccianti che presenterà il loro nuovo lavoro discografico Falling Up con Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista.

Mercoledì 10 agosto tre star della musica d’oltreoceano saranno insieme al Castello di Scarlino per un grande concerto: il bassista John Patitucci, il chitarrista Yotam Silberstein e il batterista Rogério Boccato uniti insieme in un unico trio jazz.

La tradizione del jazz, i suoni acustici, elettronici, la musica classica del ‘900, funk e world music si uniscono con il Diego Borotti Jazz Quintet che per il concerto di giovedì 11 agosto in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia, ospita la vocalist Monica Fabbrini.

Venerdì 12 agosto, in programma un nuovo concerto anche alla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano: la sassofonista Carla Marciano presenta il suo quartetto composto dal pianista Alessandro La Corte, dal contrabbassista Aldo Vigorito e dal batterista Gaetano Fasano. In programma anche una visita guidata alla Contrada del Dentro e del Museo della Vite e del Vino a cura di FAI – Delegazione di Grosseto e un aperitivo all’interno della cantina.

Sabato 13 agosto presso la Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, il sassofonista Max Ionata sarà in concerto con il suo trio con un progetto dedicato all’organo hammond, strumento ricorrente nei suoi progetti, con composizioni originali e brani celebri del repertorio jazzistico con nuovi arrangiamenti.

Domenica 14 agosto, un nuovo appuntamento che unisce la bellezza della Maremma e dei suoi paesaggi con la musica di grandi nomi del jazz italiano. A partire dalle 16:30 inizierà un percorso di trekking guidato nella Riserva del Belagaio, seguirà una degustazione a cura di “Le Strade del Vino e dei Sapori” e alle 18:30 il concerto del duo formato dal sassofonista Francesco Bearzatti e il fisarmonicista Carmine Ioanna in un progetto che contamina le sonorità popolari con il jazz, la musica contemporanea e la world music. La giornata si concluderà alle 21:00 con una cena a base di prodotti tipici del territorio presso l’Agriturismo Casa del Chiodo a Piloni.

Il secondo concerto in programma a Suvereto si svolgerà in Piazza D’Annunzio martedì 16 agosto con Jazzasonic, il quartetto di fuoriclasse guidato dal sassofonista Dario Cecchini e formato da Gabriele Evangelista, Stefano Tamborrino e Claudio Filippini.

In programma martedì 17 agosto, la seconda serata al Castello di Scarlino: un appuntamento da non perdere con il trio di Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino. Un omaggio a Pino Daniele e alle storie dei tre musicisti che confluiscono nel jazz, la musica che fin dalle origini è capace di accogliere e fondere le esperienze più diverse.

Giovedì 18 agosto alle 21:30 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, il concerto di tre grandi artisti: la pianista Rita Marcotulli, il batterista Alfredo Golino e il contrabbassista Ares Tavolazzi diventano insieme il Tri(o)Kala. Un progetto nel quale la musica si unisce all’amicizia e dove il pop incontra il jazz con grandi brani rivisitati in chiave unica, con le sonorità nuove che solo tre artisti di questo calibro riescono a dare.

Sabato 20 agosto, a conclusione del festival, in programma una serata di musica per le strade del centro storico di Scarlino con numerosi artisti. Tra questi: la chitarrista e cantante Giuditta Scorcelletti, il chitarrista Paolo Battistini, la cantante Valentina Toni, i pianisti Ilaria Guarnaccia e Andrea Vanni, il trombettista Andrea Lagi. Alle 19.45, uno speciale e suggestivo concerto in solo di Stefano Cocco Cantini all’interno della Chiesa di San Donato.

Foto: Lakecia Benjamin (copyright Elizabeth Leitzell)