Grosseto – Sono in arrivo anche due mezzi nazionali per domare l’incendio boschivo che ha iniziato a svilupparsi attorno alle 15.00 in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Gr), davanti alla laguna. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente sospinte dal vento in una zona costituita da fitta macchia mediterranea.

Sul posto sono giunte subito squadre e direttore operazioni della uc metallifere, squadre del volontariato inviate dalla SOUP regionale e vigili del fuoco. In supporto anche due elicotteri antincendi boschivi che con i loro lanci stanno contenendo le fiamme. E’ previsto l’arrivo anche di due mezzi nazionali per cercare di chiudere incendio prima di notte. Ulteriori rinforzi saranno inviati in previsione anche delle opere di bonifica che andranno avanti per tutta la notte. Al momento non risultano essere interessate abitazioni.