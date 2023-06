Grosseto – Palazzo Aldobrandeschi, mercoledì 31 maggio, ha aperto le porte alla cittadinanza per le celebrazioni dei 120 anni del Palazzo della Provincia di Grosseto. In una sala Pegaso gremita di autorità civili e militari, si è tenuta la conferenza che ha consentito di ripercorrere la storia di questo edificio, con il contributo degli architetti Pietro Pettini e Stefano Sagina e della direttrice dell’Archivio di Stato Eloisa Azzaro. Ad aprire la giornata è stato il presidente della Provincia, Francesco Limatola e a moderare gli interventi la giornalista Lina Senserini. Hanno partecipato alla festa numerosi sindaci e assessori del territorio, esponenti delle associazioni di categoria e del mondo economico. Presente anche il pronipote di Porciatti, Chioccon, e alcuni degli ex presidenti della Provincia, tra i quali Lamberto Ciani e Luciano Giorgi, Lio Scheggi, (attuale presidente dell’Isgrec), Andrea Benini (sindaco di Follonica) e Leonardo Marras, (assessore regionale).

Al termine della conferenza è stata inaugurata la mostra con la visita del Palazzo della Provincia, che per questa speciale ricorrenza è rimasto aperto fino alle 21. La conferenza è stata allietata dalla musica di due studenti del Liceo musicale Polo Bianciardi: Maia Pellegrini al violino e Stefano Fucci al violoncello. La festa è poi proseguita all’esterno, in piazza Dante Alighieri, con i brani eseguiti dalla Filarmonica Città di Grosseto e il buffet finale a cura degli studenti dell’ISIS Leopoldo II di Lorena, che hanno anche preparato la Bavarese, ovvero il dolce inserito nel menù di 120 anni fa, per la festa di inaugurazione del Palazzo della Provincia avvenuta il 31 maggio 1903.

È stato un pomeriggio carico di emozione, – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto. – desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa giornata contribuendo alla riuscita dell’iniziativa. E ringrazio tutti i dipendenti della Provincia, ed in particolare il gruppo di lavoro creato dalla Segreteria generale, che si è impegnato non solo per realizzare l’evento ma anche per rendere possibile la mostra, occupandosi delle ricerche storiche presso l’Archivio di Stato di Grosseto, la biblioteca Chelliana e gli archivi dell’ente, per recuperare la documentazione oggetto dell’esposizione. Ringrazio la direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto, Eloisa Azzaro, la funzionaria della Soprintendenza, Vanessa Mazzini, che ha concesso l’uso dell’immagine utilizzata sui materiali di promozione dell’evento, gli architetti Pietro Pettini e Stefano Sagina e il signor Vladimiro Capecchi del Circolo Filnum Maremmano, le aziende che hanno offerto i prodotti per il rinfresco finale.”

“La mostra organizzata in occasione dei 120 anni del Palazzo della Provincia – prosegue il presidente Limatola – non è solo l’occasione per ripercorrere la storia della città e dell’intero territorio provinciale ma anche per aprire le porte del Palazzo alla comunità, e attraverso questa via avvicinare i cittadini alle istituzioni. Vogliamo far conoscere la sede dell’amministrazione provinciale, intesa anche come realtà depositaria dei valori e della cultura della comunità.”

La mostra a Palazzo Aldobrandeschi sarà visitabile il primo giugno, dalle 9 alle 19; il 2 e 3 giugno, dalle 10 alle 12. Inoltre, fino a settembre sarà visitabile su prenotazione, dal lunedì al sabato.