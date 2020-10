Firenze – Causa la pandemia la partita Pergolettese-Grosseto, già in programma per stasera sabato è stata rinviata a domani domenica. Mentre l’incontro Pontedera- Renate, per indisponibilità dello stadio dei toscani sarà disputata domani a Chiavari. Infine Livorno-Juventus anzichè domani sarà giocata il 4 novembre.

Dunque domani saranno cinque le squadre toscane in campo compreso l’Arezzo “esiliato” nel girone B. E forse del gruppetto, ospitando il Verona, è la squadra più impegnata.

Nel girone A il lanciato Grosseto sarà in casa della Pergolettese (Cremona) e spera di continuare nella sua splendida marcia.

La Carrarese, in testa alla classifica, candidata alla promozione in serie B, è sul campo amico contro il Piacenza. Pronostico netto per gli apuani. Il Pontedera sul “neutro” di Chiavari dovrà esprimersi al massimo per avere ragione di un avversario tosto come il Renate.

Pistoiese e Lucchese sono in trasferta rispettivamente ospite della Pro Patria e della Pro Vercelli. Trasferte insidiose, ma non impossibili per le due toscane.

CLASSIFICA (girone A)

Carrarese p.7; Lecco p.7; Juventus p.6;

Novara p.6; Pontedera p.6; Grosseto p.6; Como p.6; Pro Patria p.5, Pergolettese p.5; Pro Vercelli p.5; Alessandria p.4

Renate p.4; Piacenza p.3; Pro Sesto p 3; Livorno p.2; Pistoiese p.2; Lucchese p.1; Albinoleffe p.1; Giana p. 0; Olbia p. 0.

—————————————-

QUARTA GIORNATA

DOMANI DOMENICA – Pergolettese-Grosseto ore 20,30 arbitro Nicola Sfira di Pordenone; Albinoleffe-Giana ore 17,30; Samuel Andreani di Prato; Carrarese-Piacenza ore 17,30;, arbitro Francesco Carrine di Castellamare; Como-Lecco ore 17,30; arbitro Cristiano Cudini di Fermo; Pontedera-Renate ore 15, sul campo di Chiavari, arbitro Matteo Sfira; Pro Patria-Pistoiese ore 15; arbitro Maria Marotti di Sapri; Pro Vercelli-Lucchese ore 17,30 arbitro Andrea Calzavari di Varese; Pro Sesto -Olbia ore 15, arbitro Valerio Crezzini di Siena.

GIRONE B : Arezzo-Verona, ore 16, arbitro Francesco Luciani Roma.

——————————-

LUNEDI’ 12 – Alessandria-Novara ore 21., arbitro Erminio Feliciani

SABATO 17 : Grosseto-Pro Vercelli; Lecco-Carrarese

MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.

MERCOLEDI’ 28 ottobre Juventus-Como.