Firenze – Un gruppo di no vax ha occupato senza preavviso domenica 12 piazza Strozzi e e vie adiacenti da parte dei no vax che hanno così, di fatto, impedito l’accesso del pubblico. La manifestazione improvvisata a bloccato la mostra mercato, regolarmente autorizzata, di artigianato artistico Artour.

“Un danno materiale, d’immagine e economico per gli espositori che non hanno potuto vendere i loro prodotti pur sostenendo spese e per CNA che organizza la manifestazione e risarcirà i vari costi di esposizione della manifestazione che era appena tornata in piazza dopo un anno di stop forzato”, commenta un comunicato della CNA.

“Rispettiamo la liberta di scelta e di opinione dei no vax, ma vorremmo che il rispetto fosse a due sensi, cosa che non si è assolutamente verificata ieri a Firenze”, prosegue il comunicato che sottolinea che è stato danneggiato “un settore prezioso (dalla ceramica all’oreficeria, dalla falegnameria ai designer passando per argentieri, bronzisti, mosaicisti, restauratori, vetrai, pellettieri, sarti e così via) che caratterizza il nostro territorio, ma allo stato attuale sempre più fragile, composto in prevalenza da imprese individuali, con risorse finanziarie insufficienti a reggere lo stallo che si è protratto per troppo tempo”.