Livorno – Alle prime ore del mattino di oggi, 22 agosto 2023, i militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Cecina, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, in cooperazione con gli agenti della Polizia Municipale di Bibbona, hanno posto sotto sequestro, a carico di ignoti, attrezzature balneari rinvenute lungo le spiagge libere del litorale di Marina di Bibbona.

L’attività di polizia marittima, come si legge nella nota, è stata avviata anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute da alcuni turisti. In seguito all’azione dei militari, sono stati “restituiti alla collettività tratti di arenile abusivamente occupati da alcuni privati cittadini che, con l’intento di assicurarsi un comodo spazio in prossimità della battigia e la medesima “postazione” sulla spiaggia per svariato tempo, lasciano le proprie attrezzature balneari incustodite”.

“Tale azione – continua la nota – oltre a rappresentare un comportamento poco rispettoso nei confronti di tutti coloro che vorrebbero usufruire della spiaggia libera, costituisce una violazione dell’ordinanza balneare del Comune di Bibbona che, infatti, non consente di lasciare incustoditi ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature similari prima dell’orario di balneazione (09.00/19.00) e dopo il tramonto”. Nello specifico, sono stati rimossi e sequestrati 34 tra ombrelloni, sedie da spiaggia e attrezzatura balneare di vario genere.