Firenze – Il presidente della Regione Eugenio Giani si congratula con il generale di divisione Giuseppe Magliocco che da oggi assume l’incarico di comandante regionale Toscana della Guardia di finanza.

“Benvenuto e buon lavoro”, ha aggiunto Giani, ringraziando per il lavoro svolto fino a oggi il generale di divisione Bruno Bartoloni che a breve sarà a Roma dove assumerà la carica di comandante del Comando tutela economia e finanza. “Si tratta di un prestigioso incarico- prosegue il presidente della Regione- delicato e di grande responsabilità. Sono certo che il generale Magliocco, per l’esperienza maturata nelle sedi di Palermo, Verona e Roma, svolgerà al meglio il suo compito in Toscana”.

Giani sottolinea l’importanza del lavoro svolto da Bartoloni: “Un impegno profuso con dedizione nelle Fiamme Gialle toscane- aggiunge il presidente- contribuendo ad accrescere il ruolo di polizia economico finanziaria contro ogni forma di criminalità. Per quanto di nostra competenza- conclude Giani- la Toscana sarà sempre al suo fianco”

Oggi presso la caserma “Lido Gori” di Firenze, sede del Comando Regionale Toscana si svolge la cerimonia del passaggio di consegne fra il generale di divisione Bartoloni e il generale di divisione Magliocco.

In foto al centro il generale di divisione Giuseppe Magliocco