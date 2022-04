Firenze – La Guardia di Finanza ha scoperto un ambulatorio medico abusivo a Firenze, nella periferia a Novoli. L’ambulatorio era sito in un appartamento, e una persona, di origine cinese, è stata denucniata per esercizio abusivo della professione medica. All’interno dell’ambulatorio sono state rinvenute e sequestrate dalle fiamme gialle oltre 9mila confezioni di farmaci, insieme ad attrezzature mediche. Ad insospettire gli uomini della Guardia di finanza era stato l’insolito avvicendarsi di persone nei pressi dell’abitazione, che si recavano ordinatamente nella struttura. I finanzieri hanno trovato, entrando nell’appartamento, persone in attesa di cure mediche, fra cui anche un caso che aspettava la somministrazione di cure per via endovenosa.