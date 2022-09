Firenze – Il Partito Democratico ha respinto la mozione di Italia Viva, emendata dal Movimento 5 Stelle, “In merito alla riorganizzazione del servizio di guardia medica” in Toscana.

“L’emendamento a nostra firma a favore delle guardie mediche – commenta Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana. – è stato accolto dal firmatario Stefano Scaramelli, membro della maggioranza, e incredibilmente il Partito Democratico ha consumato un impensabile strappo con il suo alleato. È la prova ulteriore che non c’è più coesione all’interno di quello che sembra sempre più un raggruppamento di comitati locali più che un partito, se mai c’è stata. Dico questo – chiarisce la Cinquestelle – con rammarico verso i cittadini toscani, che meriterebbero un governo regionale solido e determinato nell’amministrazione della res publica, e invece appare in balìa di ogni ondata elettorale che si presenti.”