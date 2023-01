Firenze – Domani, martedì 24 gennaio alle, 18.00, il nuovo libro di Massimo Lensi verrà presentato al Libraccio, in via de’ Cerretani 16/r, Firenze.

In libro titola: “Guerra e fede nel diritto – Un dialogo interiore ai tempi del conflitto in Ucraina”, per i tipi di Carmignani editore. Insieme all’autore interventi di Antonella Bundu, capogruppo Sinistra Progetto Comune, Sabrina Viviani, responsabile Osservatorio Pari Opportunità UCPI, Michele Brancale, giornalista e scrittore, Chiara Del Corona, Carmignani Editrice. Modera Grazia Gralli, Associazione Progetto Firenze.

Massimo Lensi è nato a Firenze nel 1959. Dopo decenni trascorsi in viaggio tra vari Paesi per occuparsi di diritti umani e progetti federalisti europei, oggi vive a Firenze e si interessa di modelli di sviluppo, diritti digitali e democrazia urbana nelle città colpite dal fenomeno dell’overtourism. Ha scritto articoli e libri su questi argomenti, tra cui: Oltre Chiasso (Nardini Editore), Indocina libera (Liberal libri) e, insieme a Grazia Galli, La filosofia del trolley. Indagine sull’overtourism a Firenze (Carmignani Editrice).