Prato – Il Comune di Prato,dopo quanto accaduto alla manifestazione di sabato scorso in piazza durante la manifestazione contro la guerra organizzata dal Comitato 25 aprile cui ha aderito l’Anpi, Libera e altre 50 associazioni, che ha scatenato la rabbia della comunità ucraina di Prato che se è vista negare l’inno nazionale ed “ascoltare una lezione di storia pro Putin”, si mobilita per fornire aiuti concreti al popolo ucraino ed ha già attivato il Comitato Pro Emergenze, che si riunirà questa sera per rendere operative le iniziative.

Di questo si è parlato nell’incontro di poche ore fa tra il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore all’Immigrazione Simone Mangani, l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi, l’assessore alle Attività produttive Benedetta Squittieri e i rappresentanti della comunità ucraina di Prato, tra cui Don Nicola Dzudzar.

Incontro che è stato preceduto da una precisa presa di distanza dell’Amministrazione comunale riguardo gli eventi di sabato pomeriggio. “Sono fortemente rammaricato e prendo le distanze da alcuni atteggiamenti, che ritengo inaccettabili, che si sono verificati alla manifestazione di sabato. È stata l’unica piazza dove sono accadute cose simili. Una manifestazione che non è stata organizzata dal Comune, ma a cui come tanti cittadini abbiamo voluto partecipare in forma privata per sostenere il popolo ucraino aggredito”, ha sottolineato il sindaco Biffoni.

L’incontro con i rappresentanti della comunità ucraina si è incentrato soprattutto sull’aiuto concreto per chi sta affrontando questa tragedia: “Come città di Prato contribuiremo nella raccolta e invio di beni attraverso il Comitato Pro Emergenze. In queste ore sta arrivando un grande slancio di generosità, ci giungono richieste dalle persone su cosa possono fare per aiutare. Riattiveremo quindi il Comitato Pro Emergenze della Città di Prato, come facciamo in tutti i casi in cui ci sono delle situazioni di particolare criticità e crisi, per far sì che tutte le forze in campo abbiano un riferimento istituzionale. In questo modo sappiamo chi fa cosa e siamo in grado di certificare quello che accade”.

Sul fronte accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra c’è è già un intenso confronto istituzionale, mentre tutti gli uffici comunali, in particolare Immigrazione e Pubblica Istruzione sono già pronti per dare assistenza in caso di necessità. “La maggior parte delle persone in fuga vuole tornare quanto prima nel proprio Paese, si tratta di donne e bambini dato che per gli uomini sotto i 60 anno non è possibile uscire dal Paese. Il confronto con la Prefettura è costante”.

Oggi il sindaco sarà alla Prefettura di Firenze per fare il punto della situazione e domani, in qualità di presidente Anci Toscana, sarà al Ministero dell’Interno a Roma per capire quali canali si possano attivare. L’assessore all’Immigrazione Simone Mangani sarà invece oggi alla Prefettura di Prato per coordinare le iniziative e le azioni di accoglienza sul territorio.

Il Comune ha attivato una mail per i cittadini ucraini presenti a Prato che hanno necessità di segnalare difficoltà: emergenzaucraina@ comune.prato.it