Firenze – La guerra in Ucraina sarà letale, oltre che per le popolazioni coinvolte, anche per le semine del grano. L’allarme è molto grave, in quanto ciò produrrebbe carestie e speculazioni su scala mondiale, come mette in luce la Coldiretti. Le semine primaverili infatti, a causa delle operazioni belliche saranno di fatto dimezzate, insistendo su una superficie di 7 milioni di ettari rispetto ai 15 milioni precedenti all’invasione della Russia.

L’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’avvio dei colloqui di pace in Turchia, da cui dipendono anche le disponibilità alimentari in Medio Oriente e in Africa, legate ai raccolti di cereali in Ucraina. “Le semine di mais – sottolinea la Coldiretti – potrebbero ridursi da 5,4 milioni di ettari a 3,3 milioni di ettari mentre la raccolta del grano potrebbe essere possibile solo su 4 milioni di ettari dei 6,5 seminati in inverno, con un grave deficit sull’offerta mondiale”.

“Si tratta di un taglio significativo anche alla luce delle difficoltà del commercio internazionale di materie prime agricole in una situazione in cui – sottolinea la Coldiretti – molti Paesi stanno adottato misure protezionistiche con l’Ucraina che insieme alla Russia controlla circa il 28% sugli scambi di grano con oltre 55 milioni di tonnellate movimentate, per il 16 % sugli scambi di mais (30 milioni di tonnellate) per l’alimentazione degli animali negli allevamenti e per il 65% sugli scambi di olio di girasole (10 milioni di tonnellate) per la produzione di conserve, salse, maionese, condimenti spalmabili da parte dell’industria alimentare, oltre che per le fritture, secondo il centro studi Divulga”.

Dall’Ucraina in Italia arriva solo il 2,7% delle importazioni di grano tenero per la panificazione, per un totale di 122 milioni di chili, ma anche il 15% delle importazioni di mais destinato all’alimentazione degli animali per un totale di 785 milioni di chili, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat relativi al 2021. “L’Italia – precisa la Coldiretti – importa circa la metà del mais di cui ha bisogno”.

Le speculazioni favorite alla contingenza sono preoccupanti, dal momento che hanno ripercussioni nell’intero globo terracqueo. “Le speculazioni – spiega la Coldiretti – si spostano dai mercati finanziari in difficoltà ai metalli preziosi come l’oro, fino ai prodotti agricoli, dove le quotazioni dipendono sempre meno dall’andamento reale della domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati “future” uno strumento su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto”.

Si tratta di una vera e propria speculazione sulla fame, che nei Paesi più ricchi provoca inflazione e povertà, mentre nei Paesi poveri si traduce in carestie e rivolte, come emerge dall’analisi del Center for Global Development Usa, secondo cui “le quotazioni potrebbero spingere più di 40 milioni di persone in tutto il mondo in una “povertà estrema”.”.

I prezzi del grano si collocano sugli stessi livelli raggiunti negli anni delle drammatiche rivolte del pane che hanno coinvolto molti Paesi a partire dal nord Africa come Tunisia, Algeria ed Egitto che è il maggior importatore mondiale di grano e dipende soprattutto da Russia e Ucraina. Non è un caso che la Tunisia, conclude la Coldiretti, abbia pubblicato in gazzetta Ufficiale un decreto presidenziale relativo alla lotta alla speculazione per colpire operazioni di deposito o occultamento di beni e merci con l’obiettivo di creare una penuria o turbativa del mercato.