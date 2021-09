Valdisieve – Due denunce a piede libero per guida in stato d’ebbrezza e tre patenti ritirate per lo stesso motivo. E’ il bilancio dei controlli effettuati nell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Pontassieve. In tutti i casi si è trattato di conducenti di auto o moto coinvolti in incidenti stradali. In particolare la prima denuncia è scattata per una 41enne che, il 26 agosto scorso lungo il tratto urbano di Pontassieve della SS67 era rimasta coinvolta in un sinistro da lei stesso provocato. Portata per precauzione all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli per accertamenti, il suo tasso alcolico era risultato più che doppio rispetto al limite di legge di 0,5 g/l.

Stessa sorte è capitata a un 47enne che, sabato sera, è rimasto coinvolto in un incidente nel centro abitato della Frazione San Francesco di Pelago. Anche qui le verifiche hanno permesso di scoprire che il tasso alcolemico nel sangue era più del doppio rispetto a quello consentito e anche qui sono scattati denuncia e ritiro del permesso di guida. Ritiro della patente e segnalazione amministrativa infine per un 40enne che lo scorso 5 settembre era rimasto vittima di un sinistro stradale lungo la SR 70 della Consuma mentre era alla guida del proprio motociclo. In questo caso il tasso alcolico era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, e ai Carabinieri di Pelago non hanno potuto fare altro che trattenere il permesso di guida.